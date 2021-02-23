У Фастівському районі на Київщині хакери незаконно надавали замовникам доступ до месенджерів, акаунтів у соцмережах та пошти користувачів. Коштувала така послуга до $3 тис.

Зловмисники через підконтрольний онлайн-сервер зламували облікові записи соцмереж низки посадовців Київщини. Так, жертвою хакерів став голова одного з районних судів області.

СБУ встановила, що засновник такого сервера часто їздить за кордон, зокрема у Росію. Його постійними клієнтами були росіяни та українські так звані приватні детективи. Наразі правоохоронці перевіряють можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами РФ.

З хакерами розраховувалися переважно криптовалютою. Також їм пересилали гроші на електронні гаманці російських небанківських платіжних систем, які заборонені в Україні.











На замовлення з РФ: хакери зламували акаунти чиновників у соцмережах / 3 фотографии

Під час обшуків вилучили комп’ютерне обладнання, банківські карти та зразки програмного забезпечення, які використовувались для отримання доступу до профілів.

Нещодавно у Харкові СБУ затримала агента російської розвідки. Він передавав до країни-агресора дані про розробку й виробництво українського танку Т-84БМ Оплот.