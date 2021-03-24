Колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди.

Його підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з колишнім президентом Віктором Януковичем, розуміючи, що угода про перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року суперечить Конституції, вчинив дії, які загрожували суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Зокрема, слідство встановило, що 20 квітня 2010 року під час візиту в Росію Микола Азаров погодився продовжити термін перебування флоту РФ на території України, щоб нібито отримати знижку на газ.

А з 21 квітня 2010 року по 23 квітня він зробив усе, щоб міністерства та інші центральні органи виконавчої влади та правоохоронні органи ратифікували підписані Харківські угоди, всупереч тому, що документ не розглянули уповноважені органи.

Крім того, Азаров підписав розпорядження, яким уряд схвалив угоду, що дало можливість Віктору Януковичу 21 квітня 2010 року у Харкові підписати документ від імені України.

Що таке Харківські угоди

У 2010 році тодішні президент України Віктор Янукович і президент РФ Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди. Вони передбачали, що Чорноморський флот РФ може перебувати у Севастополі з 2017 року до 2042.

Але вже у березні цього року під час одного зі своїх засідань РНБО доручила СБУ з’ясувати обставини підписання Харківських угод, а СБУ почала досудове розслідування за фактом вчинення державної зради.