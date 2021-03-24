Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений.

Его подозревают в том, что он по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем, понимая, что соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года противоречит Конституции, совершил действия, которые грозили суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

В частности, следствие установило, что 20 апреля 2010 года во время визита в Россию Николай Азаров согласился продлить срок пребывания флота РФ на территории Украины, чтобы якобы получить скидку на газ.

А с 21 апреля 2010 по 23 апреля он сделал все, чтобы министерства и другие центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы ратифицировали подписанные Харьковские соглашения, вопреки тому, что документ не рассмотрели уполномоченные органы.

Кроме того, Азаров подписал распоряжение, которым правительство одобрило соглашение, что позволило Виктору Януковичу 21 апреля 2010 года в Харькове подписать документ от имени Украины.

Что такое Харьковские соглашения

В 2010 году тогдашние президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения. Они предполагали, что Черноморский флот РФ может находиться в Севастополе с 2017 года по 2042.

Но уже в марте этого года во время одного из своих заседаний СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства подписания Харьковских соглашений, а СБУ начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены.