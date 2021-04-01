Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном через ситуацію на Донбасі та в Криму.

Під час розмови міністр наголошував на тому, що Росія системно загострює безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму й не бажає дотримуватись режиму припинення вогню.

Дмитро Кулеба повідомив держсекретарю США про вбивство російськими окупаційними військами чотирьох українських захисників 26 березня.

У свою чергу, Ентоні Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії.

– США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності, – запевнив він.

Крім того, сторони обговорили посилення взаємодії в політичній та безпековій сферах.

Росія відмовилась від припинення вогню на Донбасі

31 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував встановити на Донбасі з 00.00 1 квітня режим повного припинення вогню.

Пропозицію підтримали члени ОБСЄ. Попри це, делегація Росії відмовилась від припинення вогню на Донбасі.

Джерело: МЗС

Фото: МЗС