Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном через ситуацію на Донбасі та в Криму.
Під час розмови міністр наголошував на тому, що Росія системно загострює безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму й не бажає дотримуватись режиму припинення вогню.
Дмитро Кулеба повідомив держсекретарю США про вбивство російськими окупаційними військами чотирьох українських захисників 26 березня.
У свою чергу, Ентоні Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії.
– США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності, – запевнив він.
Крім того, сторони обговорили посилення взаємодії в політичній та безпековій сферах.
Росія відмовилась від припинення вогню на Донбасі
31 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував встановити на Донбасі з 00.00 1 квітня режим повного припинення вогню.
Пропозицію підтримали члени ОБСЄ. Попри це, делегація Росії відмовилась від припинення вогню на Донбасі.
Джерело: МЗС
Фото: МЗС