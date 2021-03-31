31 березня відбулося засідання очільників делегацій Тристоронньої контактної групи. Під час нього глава української делегації Леонід Кравчук запропонував встановити з 00.00 1 квітня на Донбасі режим повного припинення вогню.

Пропозицію підтримали члени ОБСЄ, зокрема спецпредставник глави ОБСЄ Гайді Ґрау та координатор Підгрупи з безпеки, глава СММ ОБСЄ посол Яшар Халіт Чевік. Попри це, делегація Росії не висловила підтримки.

– Не розумію, чому російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей, – заявив Леонід Кравчук.

Українська сторона підкреслила важливість відновлення роботи станції газорозподілу у селі Мар’янка Донецької області, яка забезпечує газом 15 тис. осіб.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 14 квітня.

Загибель чотирьох бійців на Донбасі

26 березня на Донбасі поблизу населеного пункту Шуми загинуло четверо бійців ЗСУ внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Ще двоє військових отримали поранення. Вороги застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.