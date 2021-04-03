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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Участь США у нормандському форматі можлива – Резніков

Задіяння США у нормандському форматі – цілком можливе. Країна може брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Алексей Резников

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Участь США є абсолютно можливою і прийнятною на різних рівнях, – зазначив Олексій Резніков.

За його словами, США – член і донор ОБСЄ, а також гарант Будапештського меморандуму.

Ситуація на Донбасі

Наприкінці березня ситуація на Сході України загострилася.

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Окупанти обстріляли позиції українських військових, загинули люди. Крім того, РФ під виглядом навчань накопичує війська біля східних кордонів України.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера

Фото: УНІАН

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