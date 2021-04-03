Задіяння США у нормандському форматі – цілком можливе. Країна може брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Участь США є абсолютно можливою і прийнятною на різних рівнях, – зазначив Олексій Резніков.

За його словами, США – член і донор ОБСЄ, а також гарант Будапештського меморандуму.

Ситуація на Донбасі

Наприкінці березня ситуація на Сході України загострилася.

Окупанти обстріляли позиції українських військових, загинули люди. Крім того, РФ під виглядом навчань накопичує війська біля східних кордонів України.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера