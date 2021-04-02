Запровадження санкцій проти Росії з боку країн світу – єдиний варіант змусити Кремль припинити незаконні дії щодо України.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

– Це посилення режиму санкції з боку всіх країн – і європейських, і США, і Канади, і Австралії, й інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, – зазначив Олексій Резніков.

За його словами, потрібно зробити так, щоб ці військові дії припинили бути вигідними Російській Федерації.

Агресія РФ проти України

Наприкінці березня стало відомо про те, що РФ накопичує військові сили біля східного кордону України.

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Країна-агресор робить це під виглядом навчань.

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