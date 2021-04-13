Група ICU ухвалила рішення посилити підтримку Київської школи економіки (KSE) та спрямувати $1 млн на її розвиток. Це стане продовженням багаторічної програми ICU з підтримки української економічної освіти та KSE, зокрема.

Засновник ICU і співголова Ради директорів KSE Макар Пасенюк зазначає, що у 2016 році вони були одними з перших в українському бізнесі, хто повірив у місію KSE та реальне бажання менеджменту її реалізувати.

Школа покликана стати інтелектуальною основою для сильної та інноваційної економіки України, і на створення такої основи їм важливо спрямовувати кошти.

– Ми це робимо вже п’ять років і бачимо наочний результат зусиль ВНЗ – кількість студентів зросла вдесятеро, а перелік навчальних програм покриває практично всі течії розвитку сучасної економічної думки.

Ми з радістю продовжуємо фінансову та експертну підтримку KSE, високо оцінюючи її потенціал, – прокоментував Макар Пасенюк.

– За оцінкою Forbes, Київська школа економіки зараз є найкращим ВНЗ, що надає бізнес-освіту в Україні. Ми згодні з таким висновком і раді брати участь у розвитку Школи, яка, за нашим переконанням, незабаром стане лідером економічної освіти не тільки в Україні, а й в Центрально-Східній Європі, – наголосив засновник ICU Костянтин Стеценко.

– Співпраця KSE та ICU має успішну історію та систематичний характер. ICU – один із перших стратегічних партнерів Київської школи економіки.

KSE та ICU – насамперед партнери, які разом генерували й реалізовували найсміливіші ідеї, поставивши для себе та для інших нову планку якості, – сказав президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

За його словами, Ukrainian Financial Forum 2018 і 2019, Ukraine Economy Week – наші спільні та улюблені проекти, метою яких було підвищення якості економічної та бізнес-дискусій.

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Також, ICU є одним з ключових засновників і спонсорів Центру економічної журналістики при KSE, де журналісти українських ЗМІ отримують необхідні знання у сфері економіки та фінансів.

Милованов каже, зараз KSE відкриває дві сучасні англомовні бакалаврські програми: Економіка та big-data, а також IТ і бізнес-аналіз. Це стало можливим, зокрема, завдяки партнерству та фінансовій підтримці ICU.

– Упевнений, така значуща інвестиція в розвиток освіти в Україні стане яскравим прецедентом для вітчизняних бізнесів – флагманів української економіки, – наголосив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Фінансова група ICU

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.