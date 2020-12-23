Макар Пасенюк став співголовою Ради директорів Київської школи економіки

Засновник групи ICU Макар Пасенюк обраний співголовою Ради директорів Київської школи економіки. Посада передбачає активну участь в управлінні школою та ведення важливих стратегічних проектів університету.

Зокрема, Макар Пасенюк буде очолювати напрямок фандрейзингу КШЕ.

— Наша мета – університет, який дає освіту міжнародного рівня в Україні. Ми хочемо бачити все нові й нові історії успіху студентів Київської школи економіки, зростання їхньої конкурентоспроможності і популярність на ринку праці. Паливо, яке дає університету розвиватися, – це прозоре і надійне фінансування. Як інвестиційний банкір з понад 20-річним досвідом, я докладу максимум зусиль, щоб школа рухалася вперед, а інвестиції спонсорів в українську освіту давали країні наочний результат, – повідомив Макар Пасенюк.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов підкреслив, що нове призначення – один з кроків до посилення корпоративного управління школою.

— Я дуже високо ціную вклад Макара Юрійовича в розвиток освіти та науки в Україні та Київської школи економіки зокрема. Разом нам вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. ICU була першою компанією, яка надала школі суттєву підтримку. Тоді були дуже складні часи для школи, але засновники ICU хотіли розвивати науку та вірили в українську освіту світового рівня. Ті, хто повірив в нас найпершими, є найціннішими. Разом ми створили Київську школу економіки в новому її розумінні – як університету. Я щиро пишаюся можливістю працювати над цим проектом разом, – підкреслив Тимофій Милованов.

У листопаді 2019 року Макар Пасенюк увійшов до ради директорів КШЕ. Група ICU з 2017 року є стратегічним партнером і одним з основних спонсорів школи.

Макар Пасенюк – сертифікований фінансовий аналітик CFA, випускник бакалаврату бізнес-адміністрування Міжнародного християнського університету, магістр Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана за спеціальністю Управління міжнародним бізнесом. Має диплом Stanford Graduate School of Business за фахом Executive Leadership Development.

Кар’єру починав у київському офісі англійського банку Caspian Securities. Потім майже десятиліття пропрацював у відділі корпоративних фінансів ING у Києві й Лондоні, а також став керівником ING Bank Ukraine. У 2006 році разом з партнерами з ING Bank заснував ICU.

Група ICU – міжнародна фінансова група, під управлінням якої перебувають активи у розмірі понад $500 млн. Команда Макара Пасенюка – одна з лідерів за обсягом реалізованих угод зі злиття й поглинання компаній (понад $1 млрд). Реалізовані проекти з реструктуризації корпоративної заборгованості складають близько $3 млрд, а реструктуризації зовнішнього держборгу України – $2,7 млрд.

Рада директорів – основний керівний орган Київської школи економіки. Рада щорічно визначає пріоритети та затверджує стратегічні напрями розвитку школи. Співголовами Ради також призначені головна економістка Dragon Capital Олена Білан і партнер McKinsey & Company Олександр Кравченко.

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