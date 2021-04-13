НАТО підтримує Україну не тільки на словах: головні тези розмови Столтенберга і Кулеби

13 квітня у Брюсселі відбулося засідання комісії Україна – НАТО. Після засідання на спільному брифінгу виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Вони обговорили ескалацію ситуації на Сході України, вступ України до НАТО і підтримку з боку Альянсу. Головні тези з брифінгу Кулеби і Столтенберга – читайте на Фактах ICTV.

Загострення на кордоні з Україною

Північноатлантичний альянс закликав Росію негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс відстежує усе, що відбувається в районі проведення ООС на Донбасі, а також на ділянках російсько-українського кордону.

Крім того, він зазначив, що НАТО підтримує Україну не тільки на словах. Альянс надає значну підтримку по-різному. Зокрема, НАТО допомагає Україні будувати інституції в сфері безпеки і оборони і модернізувати Збройні сили.

Нагадав Столтенберг і про збільшення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні і в Чорному морі, а також про те, що Україна має статус партнера з розширеними можливостями:

– Це – платформа, щоб і далі зміцнювати наше політичне і практичне співробітництво, працювати разом. Це добре для України і союзників з Альянсу, – пояснив генсек.

Виведення військ з Донбасу і невизнання анексії Криму

Генсек Північноатлантичного альянсу вкотре запевнив, що підтримка суверенітету, територіальної цілісності України з боку НАТО є непохитною.

Він заявив, що Росія повинна поважати свої міжнародні зобов’язання, припинити підтримувати бойовиків на Сході України і вивести свої війська з Донбасу. Також Столтенберг нагадав, що НАТО ніколи не визнає анексію Криму.

– Ми не визнаємо незаконну анексію Росією Криму. Союзники продовжують надавати значну практичну підтримку, щоб Україна могла краще забезпечити свою власну безпеку.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що наразі є всі інструменти, щоб змусити РФ вивести свої війська з окупованих територій. За його словами, Україна хоче вирішити ситуацію на Донбасі дипломатичним шляхом, але не втрачатиме пильність.

Вступ до НАТО

Також Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права вето на членство України у Північноатлантичному альянсі. Він нагадав, що лише 30 країн-союзників можуть вирішувати долю членства України в Альянсі.

Але це залежить не тільки від них, а й від модернізації української армії та проведення реформ.

– Росія зараз намагається запровадити сфери впливу і вирішувати, що її сусіди можуть або не можуть робити. Ми вважаємо, що Україна сама може обирати свій шлях, – заявив він.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Київ і НАТО повинні посилити співпрацю на тлі ескалації на Сході України.

– Для нас членство у НАТО – це питання часу. У 2008 році Альянс дав обіцянку Україні і Грузії (щодо членства в НАТО, – Ред.). Ми вважаємо, що НАТО – це інституція, якій можна довіряти і яка дотримується своїх обіцянок, – сказав міністр.

Кулеба про “русский мир”

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Росія повинна зрозуміти, що наша країна належить до світу демократії, тому Україна ніколи не стане частиною “русского мира”.

Але Україні потрібні заходи, які би стримували Росію і її агресивні наміри. На думку Кулеби, ними можуть бути як новий раунд санкцій, так і пряма підтримка і зміцнення української обороноспроможності.