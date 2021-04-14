Росія має три варіанти розвитку подій: розвідка про загострення на кордоні

Навколо державного кордону України фіксують наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Росії.

Про це заявив начальник ГУР (Головного управління розвідки) Міноборони Кирило Буданов.

На його думку, РФ будь-якою ціною хоче залишити Україну в сфері свого геополітичного впливу і вирішити долю окупованих територій на умовах Кремля.

На засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки Кирило Буданов зауважив, що Міноборони опрацьовує три можливі варіанти дій РФ проти України.

Залякування

Йдеться про демонстрацію сили в окупованому Криму та на ділянках російсько-українського кордону.

Зокрема, це може бути проведення так званих військових навчань.

Застосування прямої сили

Також можливий варіант військової операції збройних сил РФ.

Як привід країна-агресор може використати проблему водопостачання Криму: таким чином можуть постраждати південні області України, що межують з півостровом.

Провокації

Розвідники не виключають можливого варіанту продовження провокацій на лінії розмежування на Донбасі.

Своїми діями бойовики можуть спровокувати ЗС України до реалізації військових дій на території так званих ЛДНР, щоб потім звинуватити офіційний Київ у порушенні перемир’я.

Ситуація на кордоні з РФ

За словами Кирила Буданова, станом на початок березня розвідка зафіксувала близько 89 тис. російських військових неподалік кордону з Україною.

– Загальна кількість особового складу з 20 квітня має збільшитися до 110 тис. осіб, – наголосив Буданов.

Збройні сили РФ було розгорнуто у складі:

Армії військово-повітряних сил. Армії протиповітряної оборони (ППО). Чорноморського флоту.

Окрім цього, в повній бойовій готовності перебувають 28 БТГР (батальйонних тактичних груп) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

Начальник ГУР України підкреслив, що усі ці заходи є перевіркою військ РФ до оперативного застосування, і головним сигналом стане лише політичне рішення Кремля.