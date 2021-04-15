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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Зеленський летить до Франції на зустріч з Макроном – дата візиту

Президент України Володимир Зеленський вирушить до Франції з робочим візитом.

Зеленський летить до Франції на зустріч з Макроном – дата візиту

Про це повідомляє Офіс президента.

Візит очільника України до Франції відбудеться 16 квітня.

Супроводжуватиме президент перша леді – Олена Зеленська.

В рамках робочого візиту Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, запланована зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Зеленський летить до Франції на зустріч з Макроном – дата візиту

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