До Великодня 2021 залишилось зовсім мало часу. Це означає, що пора задуматися про святкову випічку.

Деякі українські господині випікають паски самостійно, інші ж купують або замовляють великодні кекси та пряники.

Під час карантину немає можливості ходити магазинами та вибирати найсвіжішу і найсмачнішу паску.

У зв’язку з цим Факти ICTV підготували матеріал про те, де можна вибрати та купити святкову паску онлайн.

Традиційні паски від Київхліба

Цього року Київхліб радує жителів столиці надзвичайно смачною випічкою, а також різноманіттям пасхальних кексів і пряників.

В асортименті кекс Великдень з сухофруктами та горіхами вагою 1 кг та Паска Софіївська зі згущеним молоком, родзинками та цукатами.

– Замовлення приймаються з 12 квітня по 26 квітня включно. Доставка по Україні з 22 квітня по 28 включно. Замовляйте солодкий настрій, не виходячи з дому, – уточнюють в Київхлібі.

Великодні чизкейки та капкейки від київських кондитерських

Інформацію про київські кондитерські, які можуть порадувати святковою випічкою, можна знайти в Google. Так, одна з них пропонує великодні чизкейки з сирами рікотта і філадельфія, а також сирну паску.

Інша ж компанія готова радувати киян великодніми пряниками, капкейками та навіть тортами. Ціна на пряники та капкейки стартує від 25 грн, традиційна паска вагою 500 г коштує 250 грн, а цілий торт вагою 1 кг – 400 грн.

Веган-паски від Instagram-кулінарів

Замовити святкову паску онлайн можна у київських господинь, які, поєднуючи хобі та заробіток, печуть вдома і дивують асортиментом. Знайти їх можна в Instagram.

Наприклад, є пропозиції від фітнес-кондитерів, які приготують не тільки смачні, але і корисні паски. В асортименті традиційна дріжджова, ванільна бездріжджова і веган-паска вагою від 350 до 500 г.

Інша ж господиня пропонує класичні паски з білими та чорними родзинками вагою 500 г за 230 грн, сирні паски вагою 900 г вартістю 320 грн. Дитячі пасочки з зайчиком вагою 400 г коштуватимуть близько 270 грн, оскільки для такої випічки потрібні додаткові складові.

Випічка в упаковці на Rozetka

Можна замовити італійську випічку в упаковці через інтернет. На сайті Rozetka представлені десятки пропозицій панеттоне з цукатами та сухофруктами.

Кекс пасхальний з родзинками та горіхом вагою 400 г коштуватиме 130 грн, а італійський панеттоне з цукатами та родзинками вагою 750 г – 455 грн.

Як приготувати паску

Для тих, хто не хоче купувати паски в магазині, але і не витрачати багато часу на їх приготування, підійде простий і легкий рецепт паски на Великдень 2021.

Факти ICTV опублікували легкий рецепт паски, для якого знадобиться всього лише десяток інгредієнтів. Ваші рідні будуть у захваті від цієї випічки.