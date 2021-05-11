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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

У нас максимально стислі строки: Зеленський про отримання ПДЧ в НАТО

У нас максимально стислі строки: Зеленський про отримання ПДЧ в НАТО

України повинна заради своєї безпеки повинна у доволі стислі строки отримати ПДЧ в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Стратегічним курсом держави є повноправне набуття членства в НАТО та ЄС. Також ми повинні забезпечити зміцнення партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в організації. Для цього передбачається досягти в максимально стислі строки взаємосумісності озброєння ЗСУ з відповідними положеннями НАТО, – зазначив президент.

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