Біткоїн впав на 15% після заяви Маска

Ціна біткоїна впала більше ніж на 15% і становить $46,2 тис. після заяви мільярдера і глави компанії Tesla Ілона Маска. Він написав, що компанія припинила продавати електромобілі за цю криптовалюту.

– Ми занепокоєні дедалі більшим використанням викопного палива, особливо вугілля, яке має найгірші показники шкідливих викидів, для майнінгу та операцій з біткоїнами, – заявив бізнесмен.

Через якийсь час курс біткоїна частково відіграв падіння і піднявся вище $50 тис. за одну монету, що випливає з даних порталу CoinDesk. За даними на ранок 13 травня, біткоїн оцінюється у $50,8 тис.

Твіти Маска про біткоїни

У лютому статки Маска за добу скоротилися на $15,2 млрд. Це сталося після рекордного падіння акцій Tesla на 8,6%.

Акції компанії могли подешевшати через твіти Маска, що біткоїн майже така сама нісенітниця, як і готівкові гроші.

Водночас за рік пандемії Covid-19 статки Маска зросли на 558% і тепер становлять $162 млрд.

Джерело: CoinDesk