В Україні вже відбулася діджитал-революція – Зеленський

Рух країни до масштабної цифровізації залишається незмінним. Але неможливо не визнавати той факт, що в Україні вже відбулася діджитал-революція.

Про це під час форуму Україна 30. Цифровізація повідомив президент Володимир Зеленський.

– Неможливо не визнавати, що ми вже зробили, можна сказати, діджитал-революцію. Раніше, щоб отримати низку дозволів, потрібно було платити хабарі, а зараз потрібно лише платити за інтернет. Раніше – це десять кабінетів, зараз – один сайт. Раніше – 50 довідок у чергах, зараз – три-чотири кліки у смартфоні, – зазначив президент.

Глава держави також додав, що все більше українців користуються онлайн-послугами у додатку чи на порталі Дія. Так, він зазначив, що станом на сьогодні 50% підприємців України вже відкрили бізнес онлайн, порівняно з 5% минулого року.

Загалом Володимир Зеленський зазначив, що було запущено десятки онлайн-послуг, якими сьогодні користуються вже понад 10 млн українців.

Нові послуги у Дії

З 17 травня у додатку Дія з’явиться ще одна нова послуга – зміна реєстрації місця проживання (прописки, – Ред.) онлайн.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, прописатися онлайн можна буде як у власному, так і в орендованому житлі.

Крім того, з 17 травня молоді люди, які змінюють місце реєстрації, не зобов’язані будуть приходити до військкоматів.