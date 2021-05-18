Максим Степанов вважає, що він занадто емоційно вибивав гроші на медицину – в цьому причина невдоволення керівництва Кабміну.

Так колишній міністр охорони здоров’я прокоментував свою відставку в ефірі одного з телеканалів.

Водночас він зазначив, що йому незрозуміле бажання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звільнити його, оскільки, “коли ти працюєш в команді, якщо існують претензії, вони висловлюються в процесі роботи”.

– Так, напевно, я був іноді досить емоційний на наших нарадах. Коли йшлося про гроші на медицину, я був безкомпромісний. Вибивання грошей на медицину було чомусь сприйнято як формування власного політичного іміджу, – сказав Степанов.

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За його словами, він говорив про це з перших днів роботи на цій посаді, оскільки медицина була катастрофічно недофінансована.

Голосування за відставку Степанова

18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада голосами 292 народних депутатів підтримала відставку очільника МОЗ Максима Степанова.

Проти був лише один депутат, утрималися – вісім.

Подання про звільнення Степанова 14 травня подав до парламенту прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Його головна претензія до Степанова – незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу і поставок вакцин в Україну.