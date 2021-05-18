Максим Степанов считает, что он слишком эмоционально выбивал деньги на медицину – в этом причина недовольства руководства Кабмина.

Так бывший министр здравоохранения прокомментировал свою отставку в эфире одного из телеканалов.

В то же время он отметил, что ему непонятно желание премьер-министра Дениса Шмыгаля уволить его, поскольку, “когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы”.

– Да, наверное, я был иногда достаточно эмоциональный на наших совещаниях. Когда речь шла о деньгах на медицину, я был бескомпромиссный. Выбивание денег на медицину было почему-то воспринято как формирование собственного политического имиджа, – сказал Степанов.

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По его словам, он говорил об этом с первых дней работы на этом посту, поскольку медицина была катастрофически недофинансирована.

Голосование за отставку Степанова

18 мая на внеочередном заседании Верховная Рада голосами 292 народных депутатов поддержала отставку главы Минздрава Максима Степанова.

Против был только один депутат, воздержались – восемь.

Представление о увольнении Степанова 14 мая подал в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль.

Его главная претензия к Степанову – неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса и поставок вакцин в Украину.