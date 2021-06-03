Курортний сезон в Україні: якою буде погода на узбережжях морів

У червні розпочинається курортний сезон, що спонукає багатьох українців планувати відпустку.

Погода влітку завжди тішить сонцем і спекою, а відпочинок на побережжі Азовського та Чорного моря – це завжди хороша ідея.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань розповів, що літо 2021 на морі в Україні буде переважно неспекотним, подекуди з рясними дощами.

– 24 травня було свято святого Мокія Мокрого. Цікаво, що народна прикмета працює на сто відсотків: якщо на Мокія дощ, то все літо буде мокрим, особливо перший тиждень. В нашому випадку це співпало повністю, – зазначив Леонід Горбань.

Погода у червні

Перший тиждень червня температура повітря не перевищуватиме 22°-24°.

Починаючи з 8 червня, стовпчик термометра різко підніметься до 31°-33°, але спека втримається лише до 15 числа.

Після цього весь наступний тиждень середня денна температура складе 24°-26°.

Починаючи з 24 червня, температура знову підніметься до 29°-31°, але також ненадовго.

В останні дні червня середня денна температура на побережжі морів складе 24°-26°.

Дощі очікуються 2, 7, 8, 17, 18, 22, 26, 29 і 30 червня.

Погода у липні

Порівняно з першим місяцем літа, липень буде стабільним – середня місячна температура складе 30°-33°.

Перші п’ять днів липня стовпчик термометра триматиметься на позначці 28°-29°.

Вже з 7 до 17 липня в деяких місцях буде до 34°-35°, а от з 20 до 23 липня температура знизиться подекуди до 20°.

Завершення місяця буде сонячним та спекотним.

Дощі очікуються 4, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25 і 30 липня.

Погода у серпні

Початок серпня буде вдалим для всіх відпочивальників: з 1 до 15 числа середня температура складе 32°-34°.

Проте вже з 18 серпня фіксується різке зниження температури до 23°-24°.

Дощі очікуються 2, 11, 24, 25, 28, 29 серпня.

Погода у вересні

Перший тиждень осені буде незвично спекотним – температура протягом перших семи днів складе 29°-32°.

Погода буде сонячною, але спека втримається лише до 13 вересня. Далі до кінця місяця стовпчик термометра триматиметься на рівні 17°-19°.

Дощі очікуються 6, 7, 20, 21, 24, 25 вересня.