Українські сертифікати вакцинації визнали Угорщина, Молдова і Туреччина

Угорщина, Молдова і Туреччина погодилися визнати українські сертифікати вакцинації. На даний час ведуться перемовини із Грузією.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, із прем’єр-міністром Грузії та спікером парламенту цієї країни Кахабером Кучавою обговорювалися спільні дії в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції обох країн. А також було досягнуто відповідних домовленостей із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

– Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами. Крім того, домовилися активізувати наше співробітництво в сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики, – написав Шмигаль в Facebook.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже анонсував, що Грузія, Молдова, Угорщина та Туреччина готові дозволити громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та мають відповідний сертифікат, в’їжджати на територію країн.

Також він заявив, що низка українських міністрів наразі домовляються з Євросоюзом про те, щоб цифровий сертифікат вакцинації був повністю синхронізований з європейським.