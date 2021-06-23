Наймасштабніші за останні 24 роки: Хомчак розкрив деталі навчань Sea Breeze-2021

Українсько-американські навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими з 1997 року. Від України в них візьмуть участь 24 кораблі (катери), 17 літаків, 12 вертольотів, 80 одиниць озброєння та військової техніки і 1,5 тис. людей особового складу.

Також буде задіяно одне пошуково-рятувальне судно. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

– Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їхня мета – підготовка штабів та підрозділів ВМС для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО. 31 держава візьме участь у навчаннях, під час яких загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3 тис. особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки, – зазначив він.

Навчання Sea Breeze-2021 пройдуть з 28 червня до 10 липня в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.

Радниками та спостерігачами на навчаннях будуть близько 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

Днями посольство США в Україні повідомило, що цього року у спільних навчаннях Sea Breeze братимуть участь 32 країни, що є рекордною кількістю за всю історію проведення.

Фото: Міноборони