Цього року у спільних українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze братиме участь 32 країни – це рекордна кількість за всю історію проведення. Таку інформацію 22 червня підтвердило посольство США в Україні.

За даними посольства, у військових навчаннях візьмуть участь країни з шести континентів – це 5 тис. військових та 18 команд спеціальних операцій з дайвінгу. Також залучать техніку – 40 літаків та 32 кораблі.

22 червня участь у Sea Breeze-2021 підтвердив Шостий флот Військово-морських сил США. Спільні українсько-американські навчання розпочнуться з 28 червня і триватимуть до 10 липня. Місцем проведення стане чорноморський регіон.

Серед країн, що візьмуть участь, – Бразилія, Естонія, Пакистан, Канада, Марокко, Грузія, Румунія, Данія, Єгипет, Ізраїль, ОАЕ, Велика Британія, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Швеція, Туніс, Албанія, Молдова, Франція, Болгарія, Норвегія, Греція, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Іспанія, Сенегал.

ТЕРМІНОВО: ???????? #USSixthFleet офіційно оголосив про участь у спільному ???????????????? щорічному навчанні #ExerciseSeaBreeze 2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні. Навчання @ExSeaBreeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні https://t.co/XXvNA84cXM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

Військові навчання Sea Breeze

Міжнародні військові навчання Sea Breeze, ініціатором яких стали Україна та США, проводяться щорічно з 1997 року. Програма передбачає відпрацювання різних сценаріїв бойових дій – на суші, в морі та у повітрі.

Мета Sea Breeze – вдосконалення можливостей союзників, підвищення оперативної сумісності та безпеки в регіоні

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