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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Навчання Sea Breeze-2021 в Україні зберуть рекордну кількість країн

військові навчання Sea Breeze

Цього року у спільних українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze братиме участь 32 країни – це рекордна кількість за всю історію проведення. Таку інформацію 22 червня підтвердило посольство США в Україні.

За даними посольства, у військових навчаннях візьмуть участь країни з шести континентів – це 5 тис. військових та 18 команд спеціальних операцій з дайвінгу. Також залучать техніку – 40 літаків та 32 кораблі.

22 червня участь у Sea Breeze-2021 підтвердив Шостий флот Військово-морських сил США. Спільні українсько-американські навчання розпочнуться з 28 червня і триватимуть до 10 липня. Місцем проведення стане чорноморський регіон.

Серед країн, що візьмуть участь, – Бразилія, Естонія, Пакистан, Канада, Марокко, Грузія, Румунія, Данія, Єгипет, Ізраїль,  ОАЕ, Велика Британія, Австралія, Південна Корея,  Туреччина, Швеція, Туніс, Албанія, Молдова, Франція, Болгарія, Норвегія, Греція, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Іспанія, Сенегал.

Військові навчання Sea Breeze

Міжнародні військові навчання Sea Breeze, ініціатором яких стали Україна та США, проводяться щорічно з 1997 року. Програма передбачає відпрацювання різних сценаріїв бойових дій – на суші, в морі та у повітрі.

Мета Sea Breeze – вдосконалення можливостей союзників, підвищення оперативної сумісності та безпеки в регіоні

Більше про військові навчання Sea Breeze читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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