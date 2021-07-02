Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується визнати кримінальним проступком проникнення в зону відчуження без дозволу або самовільне поселення там.

Ініціатором законопроєкту є Кабінет Міністрів.

За документ № 4156 проголосували 269 народних депутатів.

– Останнім часом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення почастішали випадки проникнення без відповідного дозволу відповідних органів або самовільного поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення чи огорож зазначених зон. Однією з причин цього явища є м’якість покарання за вчинення вищевказаних протиправних дій, – зазначається в записці.

В Кабміні вважають, що незаконне проникнення у вказані зони може бути одним із факторів виникнення численних масштабних пожеж там.

Відтак, уряд у своєму законопроєкті пропонує посилити відповідальність за незаконне проникнення в зону відчуження (збільшення штрафів). Крім того, подібні дії хочуть криміналізувати.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, а саме проникнення в зону відчуження без законного дозволу, самовільне поселення там, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення чи огорожі зазначених зон хочуть карати штрафом від 1000 тис. до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. – 42 500 грн);

Інший варіант покарання – обмеження волі терміном до 3 років.