Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается признать уголовным проступком проникновения в зону отчуждения без разрешения или самовольное поселение там.

Инициатором законопроекта является Кабинет Министров.

За документ № 4156 проголосовали 269 народных депутатов.

— В последнее время в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения участились случаи проникновения без соответствующего разрешения соответствующих органов или самовольного поселения в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждений указанных зон. Одной из причин этого явления является мягкость наказания за совершение вышеуказанных противоправных действий, — говорится в записке.

В Кабмине считают, что незаконное проникновение в указанные зоны может быть одним из факторов возникновения многочисленных масштабных пожаров там.

Следовательно, правительство в своем законопроекти предлагает усилить ответственность за незаконное проникновение в зону отчуждения (увеличение штрафов). Кроме того, подобные действия хотят криминализировать.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, а именно проникновение в зону отчуждения без законного разрешения, самовольное поселение там, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон хотят наказывать штрафом от 1000 тыс. До 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. — 42 500 грн);

Другой вариант наказания — ограничение свободы сроком до 3 лет.