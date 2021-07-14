Служба безпеки України викликала на допит народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойка і члена депутатської групи За Майбутнє Ігоря Палицю.

Крім Бойко і Палиці, на допит викликані нардепи від ОПЗЖ Віталій Борт і Ігор Ларін, а також позафракційний Дмитро Шпенов.

Допит буде проводитися в Головному слідчому управлінні СБУ. У повістках зазначено, що депутатів викликали для участі в допиті свідка.

– Усіх нардепів викликали у справі Харківських угод, – підтвердив прес-секретар СБУ Артем Дегтяренко.

Харківські угоди

Так звані Харківські угоди були підписані між Україною і Росією у 2010 році одразу після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

До їхнього підписання флот РФ повинен був залишити Крим у 2017 році. Але, згідно з новими домовленостями, перебування російських військових продовжили на 25 років – до 2042 року. Начебто за це Росія зменшила Україні ціну на газ.

27 квітня 2010 року Верховна Рада 236 голосами ратифікувала ці угоди.

У 2014 році саме військовослужбовці Чорноморського флоту РФ разом з іншими підрозділами російських Збройних сил окупували Крим.

Фото: Опозиційна платформа – За життя