СБУ вызвала на допрос нардепов ОПЗЖ по делу Харьковских соглашений

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко и члена депутатской группы Партия За будущее Игоря Палицу.

Кроме Бойко и Палицы, на допрос вызвали нардепов от ОПЗЖ Виталия Борта и Игоря Ларина, а также внефракционного Дмитрия Шпенова.

Допрос проведут в Главном следственном управлении СБУ. В повестках указано, что депутатов вызвали для участия в допросе свидетеля.

— Всех нардепов вызвали по делу Харьковских соглашений, — подтвердил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

Харьковские соглашения

Так называемые Харьковские соглашения были подписаны между Украиной и Россией в 2010 году сразу после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

До их подписания флот РФ должен был покинуть Крым в 2017 году. Но, согласно новым договоренностям, пребывание российских военных продлили на 25 лет — до 2042 года. Якобы за это Россия уменьшила Украине цену на газ.

27 апреля 2010 года Верховная Рада 236 голосами ратифицировала эти соглашения.

В 2014 году именно военнослужащие Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями российских Вооруженных сил оккупировали Крым.

Фото: Оппозиционная платформа — За життя