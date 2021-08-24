Зеленський пропонує зробити День державності вихідним

Президент України Володимир Зеленський запропонував зробити День державності, який святкуватимуть 28 липня, вихідним.

Відповідний законопроект він вніс на розгляд парламенту. Про це глава держави повідомив під час урочистого засідання Верховної Ради.

– Я підписав указ про відзначення Дня української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким він повинен бути вихідним, – зазначив президент.

Крім того, глава держави закликав усіх не просто відзначати свято, а ще й об’єднуватися заради збереження української державності.

24 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято. З 2022 року країна буде відзначати День української державності.

Датою для святкування обрали 28 липня – День Хрещення Київської Русі-України. Оскільки, за словами глави держави, саме відтоді почався розквіт української державності.