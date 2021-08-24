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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

День української державності: Зеленський підписав указ про запровадження нового свята

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове державне свято.

З 2022 року країна буде відзначати День української державності.

– Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в День хрещення Русі-України. І про це все я підписую сьогодні відповідний указ, – заявив президент.

Зеленський наголосив, що “ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячі років тому”.

Нгадаємо, День Хрещення Київської Русі — України — державна пам’ятна дата в Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

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Наразі президент Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Незалежності 2021. Він зазначив, що Україна посідає гідне місце серед вільних і демократичних держав.

ФотоОфіс президента

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