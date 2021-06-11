Укрзалізниця запустила додаткові рейси з Києва в аеропорт Бориспіль. Це пов’язано зі зростанням пасажиропотоку на цьому напрямку.

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Відремонтований потяг Pesa почне курсувати з 11 червня.

– Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів, – зазначили в УЗ.

У компанії додали, що попит пасажирів на експрес з Києва в аеропорт Бориспіль і назад зростає. У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

Так, запускають такі рейси за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт Бориспіль:

№ 804 – відправлення о 01.00, прибуття о 01.40;

№ 808 – відправлення о 03.00, прибуття о 03.40;

№ 810 – відправлення о 04.52, прибуття о 05.32;

№ 812 – відправлення о 05.43, прибуття о 06.23;

№ 838 – відправлення о 15.45, прибуття о 16.25;

№ 852 – відправлення о 20.42, прибуття о 21.22.

За маршрутом аеропорт Бориспіль – Київ-Пасажирський додадуть потяги:

№ 801 – відправлення о 00.58, прибуття о 01.41;

№ 805 – відправлення о 02.48, прибуття о 03.33;

№ 809 – відправлення о 05.37, прибуття о 06.20;

№ 811 – відправлення о 06.43, прибуття о 07.30;

№ 837 – відправлення о 16.38, прибуття о 17.19;

№ 851 – відправлення о 21.28, прибуття о 22.10;

№ 857 – відправлення о 23.56, прибуття о 00.38.

Нові поїзди за кордон

Із 1 червня Укрзалізниця запустила потяги в Угорщину Австрію. У напрямку Чоп-Захонь вже почали продавати квитки.

Також УЗ відкрила продаж квитків на два безпересадних вагони за маршрутом Київ-Відень (Австрія).

Фото: аеропорт Бориспіль