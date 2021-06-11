Укрзалізниця запустила додаткові рейси з Києва в аеропорт Бориспіль. Це пов’язано зі зростанням пасажиропотоку на цьому напрямку.
Відремонтований потяг Pesa почне курсувати з 11 червня.
– Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів, – зазначили в УЗ.
У компанії додали, що попит пасажирів на експрес з Києва в аеропорт Бориспіль і назад зростає. У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.
Так, запускають такі рейси за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт Бориспіль:
- № 804 – відправлення о 01.00, прибуття о 01.40;
- № 808 – відправлення о 03.00, прибуття о 03.40;
- № 810 – відправлення о 04.52, прибуття о 05.32;
- № 812 – відправлення о 05.43, прибуття о 06.23;
- № 838 – відправлення о 15.45, прибуття о 16.25;
- № 852 – відправлення о 20.42, прибуття о 21.22.
За маршрутом аеропорт Бориспіль – Київ-Пасажирський додадуть потяги:
- № 801 – відправлення о 00.58, прибуття о 01.41;
- № 805 – відправлення о 02.48, прибуття о 03.33;
- № 809 – відправлення о 05.37, прибуття о 06.20;
- № 811 – відправлення о 06.43, прибуття о 07.30;
- № 837 – відправлення о 16.38, прибуття о 17.19;
- № 851 – відправлення о 21.28, прибуття о 22.10;
- № 857 – відправлення о 23.56, прибуття о 00.38.
Нові поїзди за кордон
Із 1 червня Укрзалізниця запустила потяги в Угорщину Австрію. У напрямку Чоп-Захонь вже почали продавати квитки.
Також УЗ відкрила продаж квитків на два безпересадних вагони за маршрутом Київ-Відень (Австрія).
Фото: аеропорт Бориспіль