Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

Україна та США разом будуватимуть енергоблок Хмельницької АЕС. 31 серпня відповідний меморандум підписала українська компанія Енергоатом з Westinghouse electric.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами візиту до Вашингтону.

Проект буде пілотним, а далі очікується будівництво чотирьох енергоблоків за американськими технологіями. Вартість проекту – до $30 млрд.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 31 серпня прибули до США з робочим візитом. Їх запросив президент США Джо Байден.

У Вашингтоні у Зеленського та його делегації насичений графік. У планах – відвідати Пентагон, Світовий банк і космічну агенцію NASA.

Також Володимир та Олена Зеленські традиційно відкриють український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона. Потім глава держави проведе зустріч з Джо Байденом. Чого очікувати від розмови Зеленського та Байдена – читайте у нашому матеріалі.