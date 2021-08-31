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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

Україна та США разом будуватимуть енергоблок Хмельницької АЕС. 31 серпня відповідний меморандум підписала українська компанія Енергоатом з Westinghouse electric.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами візиту до Вашингтону.

Проект буде пілотним, а далі очікується будівництво чотирьох енергоблоків за американськими технологіями. Вартість проекту – до $30 млрд.

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 31 серпня прибули до США з робочим візитом. Їх запросив президент США Джо Байден.

У Вашингтоні у Зеленського та його делегації насичений графік. У планах – відвідати Пентагон, Світовий банк і космічну агенцію NASA.

Також Володимир та Олена Зеленські традиційно відкриють український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона. Потім глава держави проведе зустріч з Джо Байденом. Чого очікувати від розмови Зеленського та Байдена – читайте у нашому матеріалі.

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