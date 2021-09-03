Міністри, олімпійці та селебриті вже цієї суботи бігтимуть Uklon Night Run 2021

Уже цієї суботи, 4 вересня, у Києві відбудеться найфановіший біговий захід року — Uklon Night Run 2021.

Uklon Night Run — унікальний формат заходу, який поєднує забіг вулицями нічного міста і яскраве шоу з костюмованою вечіркою та драйвовою музикою. Головне правило Uklon Night Run: твій run — твої правила.

Музичним хедлайнером Uklon Night Run стане DJ Ksenia Palfy, співавторка денних вечірок РМ та ком’юніті Night Is For. Також у стартовому містечку бігунів та гостей вечора розігріватимуть DJ Alina Krivkina та DJ Sinwined (Денис Іванісов), а на маршруті учасників підтримуватимуть діджеї Kiss FM: Аня Арфеєва, 2K, Dj Kristyen та DJ Romantic.

Серед відомих особистостей, які візьмуть участь в Uklon Night Run 2021 — співачка Світлана Сафронова, співзасновник The Village Ukraine Марк Левін, телеведуча Анна Олицька, багаторазовий чемпіон України, учасник Олімпійських ігор-2020 в Токіо Микола Нижник, рекордсменка України з півмарафону Юлія Черніцька, авторка Kids Run Day Ольга Богата, Міс Україна Земля Діана Мироненко, дієтолог та телеведуча Мирослава Ульяніна. Також Uklon Night Run бігтиме міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У програмі івенту — індивідуальні дорослі старти 2 км, 5 км та 10 км під запальні DJ-сети, командні старти, дитячі забіги та конкурс на найоригінальніший костюм, де кожен учасник зможе приміряти на себе і пробігти свою дистанцію у будь-якому образі — Супермен, пірат або Бетмен, чарівна фея, Джеймс Бонд або принцеса.

Учасники в найоригінальніших костюмах отримають нагороди та цінні призи від партнерів заходу: сертифікати на покупки в магазинах adidas (6 тис. грн за перше місце, 5 тис. грн — друге, 4 тис. грн — третє) та абонементи у фітнес-студію hiitworks (безлімітний абонемент на 3 місяці за перше місце, безлім на 2 місяці — друге, на 1 місяць — третє).

Кожен фінішер Uklon Night Run 2021 отримає унікальну медаль на згадку про подію.

У зв’язку з проведенням змагань Uklon Night Run 2021 на Подолі буде обмежено рух транспорту, через що будуть змінені маршрути громадського транспорту.

З 18.00 3 вересня до 08.00 5 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської).

Графік перекриття вулиць 4 вересня 2021 року:

вул. Петра Сагайдачного — з 17.00 до 23.00;

Боричів узвіз — з 18.00 до 23.00;

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського мосту) — з 18.00 до 23.00;

Гаванський міст (в напрямку Північного мосту) — з 18.00 до 23.00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного мосту до вул. Електриків) — з 18.00 до 23.00;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського мосту: від з’їзду з мосту Метро до Гаванського мосту) — з 18.00 до 23.00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 18.00 до 23.00;

поворот з мосту Метро на Набережне шосе — з 18.00 до 23.00.

Увага! Проїзд по Набережному шосе з Подолу в бік станції метро Видубичі буде відкритий.

Реєстрація триває на сайті: kyivnightrun.org.ua

Титульний партнер — Uklon

Організатор — Run Ukraine

Довідка:

Uklon — перший український онлайн-сервіс виклику авто.

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 30 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів.

Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати і мотивувати людей займатися бігом.