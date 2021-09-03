Министры, олимпийцы и селебрити уже в эту субботу будут бежать Uklon Night Run 2021

Уже в эту субботу, 4 сентября, в Киеве состоится самое фановое беговое мероприятие года — Uklon Night Run 2021.

Uklon Night Run — уникальный формат мероприятия, который сочетает забег по улицам ночного города и яркое шоу с костюмированной вечеринкой и драйвовой музыкой. Главное правило Uklon Night Run: твой run — твои правила.

Музыкальным хэдлайнером Uklon Night Run станет DJ Ksenia Palfy, соавтор дневных вечеринок РМ и комьюнити Night Is For. Также в стартовом городке бегунов и гостей вечера будут разогревать DJ Alina Krivkina и DJ Sinwined (Денис Иванисов), а на маршруте участников будут поддерживать диджеи Kiss FM: Аня Арфеева, 2K, Dj Kristyen и DJ Romantic.

Среди известных личностей, которые примут участие в Uklon Night Run 2021 — певица Светлана Сафронова, соучредитель The Village Ukraine Марк Левин, телеведущая Анна Олицкая, многократный чемпион Украины, участник Олимпийских игр-2020 в Токио Николай Нижник, рекордсменка Украины по полумарафону Юлия Черницкая, автор Kids Run Day Ольга Богатая, Мисс Украина Земля Диана Мироненко, диетолог и телеведущая Мирослава Ульянина. Также Uklon Night Run будет бежать министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В программе ивента — индивидуальные взрослые старты 2 км, 5 км и 10 км под зажигательные DJ-сеты, командные старты, детские забеги и конкурс на самый оригинальный костюм, где каждый участник сможет примерить на себя и пробежать свою дистанцию в любом образе — Супермен, пират или Бэтмен, волшебная фея, Джеймс Бонд или принцесса.

Участники в самых оригинальных костюмах получат награды и ценные призы от партнеров мероприятия: сертификаты на покупки в магазинах adidas (6 тыс. грн за первое место, 5 тыс. грн — второе, 4 тыс. грн — третье) и абонементы в фитнес-студию hiitworks (безлимитный абонемент на 3 месяца за первое место, безлим на 2 месяца — второе, на 1 месяц — третье).

Каждый финишер Uklon Night Run 2021 получит уникальную медаль в память о событии.

В связи с проведением соревнований Uklon Night Run 2021 на Подоле будет ограничено движение транспорта, из-за чего будут изменены маршруты общественного транспорта.

С 18.00 3 сентября до 08.00 5 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской).

График перекрытия улиц 4 сентября 2021 года:

ул. Петра Сагайдачного — с 17.00 до 23.00;

Боричев спуск — с 18.00 до 23.00;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 18.00 до 23.00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 18.00 до 23.00;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 18.00 до 23.00;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста от съезда с моста Метро до Гаванского моста) — с 18.00 до 23.00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 18.00 до 23.00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 18.00 до 23.00.

Внимание! Проезд по Набережном шоссе с Подола в сторону станции метро Выдубичи будет открыт.

Регистрация продолжается на сайте: kyivnightrun.org.ua

Титульный партнер — Uklon

Организатор — Run Ukraine

Справка:

Uklon — первый украинский онлайн-сервис вызова авто.

Run Ukraine — организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов.

Миссия Run Ukraine — организовывать спортивно-массовые мероприятия высокого уровня, вдохновлять и мотивировать людей заниматься бегом.