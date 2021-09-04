Медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки – фото і відео

У курортному регіоні Кирилівки – Федотова коса, що на березі Азовського моря – спостерігається нашестя медуз.

Через велику кількість морських істот ніхто не хоче купатися у морі, хоч воно і тепле – близко +24 градусів у воді вдень.

Місце жителі висувають декілька теорій появи медуз в Азовському морі:

збільшення солоності моря (або через зміну клімату, або через людське втручання менше прісної води потрапляє з річок);

побудова Керченського мосту, унаслідок чого змінилися течії.

За словами тутешніх, кілька днів тому було без медуз. Але вітром їх знову принесло із Чорного моря в Азовське. Ці істоти з’являються тут періодично.

Невдалий сезон: медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки / 5 фотографий

Також наголошують, що цьогоріч через морських істот сезон був дуже невдалий.

Після торішнього карантинного успіху (оскільки за кордон практично ніхто не їздив, і наші громадяни подорожували до українських курортів) люди набудували купу елітного та хорошого житла.

Але воно стоїть порожнім. Нині власники готелів змушені скидати ціни на 50%.

Окрім того, місцеві кажуть, що, ймовірно, доведеться встановлювати спецсітки у морі наступного року, щоб припинити такі міграції медуз.

У цьому сезоні проблема медуз загострилася – морські істоти заважають людям купатися на пляжах через велику кількість.

Багато відпочивальників у соцмережах постили відео та фото, на яких видно, як море атакують медузи.

Таке явище спостерігали, зокрема, у курортних селищах Приморський Посад, Лазурне та Кирилівка.

Експерти пов’язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор – поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміну в водному балансі Азовського басейну.