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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Неудачный сезон: медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки

Неудачный сезон: медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки

В курортном регионе Кирилловки — Федотова коса, что на берегу Азовского моря — наблюдается нашествие медуз.

Из-за большого количества морских существ никто не хочет купаться в море, хоть оно и теплое — около +24 градусов в воде днем.

Местные жители выдвигают несколько теорий появления медуз в Азовском море:

  • увеличение солености моря (или из-за изменения климата, или из-за человеческого вмешательства меньше пресной воды попадает из рек);
  • построение Керченского моста, вследствие чего изменились течения.

По словам здешних жителей, несколько дней назад медуз не было. Но ветром их опять принесло из Черного моря в Азовское. Эти существа появляются здесь периодически.

Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки — фото и видео
Неудачный сезон: медузы продолжают атаковать пляжи Кирилловки / 5 фотографий

Также отмечают, что в этом году из-за морских существ сезон был очень неудачный.

После прошлогоднего карантинного успеха (поскольку за границу практически никто не ездил, и наши граждане путешествовали на украинские курорты) люди настроили кучу элитного и хорошего жилья.

Но в этом году оно пустует. Сейчас владельцы отелей вынуждены сбрасывать цены на 50%.

Кроме того, местные говорят, что, вероятно, есть планы устанавливать спецсетки в море в следующем году, чтобы прекратить такие миграции медуз.

В этом сезоне проблема медуз обострилась — морские существа мешают людям купаться на пляжах из-за обилия.

Многие отдыхающие в соцсетях постили видео и фото, на которых видно, как море атакуют медузы.

Такое явление наблюдали, в частности, в курортных поселках Приморский Посад, Лазурное и Кирилловка.

Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор — постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменения в водном балансе Азовского бассейна.

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