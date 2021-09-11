Президент Естонії оприлюднила умову для України щодо вступу в ЄС

Президент Естонії Керсті Кальюлайд підтримує членство України в Європейському Союзі, але вважає, що це станеться за умови виконання українською стороною Копенгагенських критеріїв.

Вона сказала, що прагне, щоб Україна в один день стала частиною ЄС і дійсно сподівається, що коли “вікно можливостей відкриється в майбутньому, Україна буде готова пройти через це вікно”.

– Але умовою є Копенгагенські критерії. Ви не можете почати виконувати їх, коли вікно можливостей відкриється, це буде занадто пізно. Якщо воно відкриється в 9 ранку, воно закриється о 10.15. це те, чого навчила нас наша історія, – додала Кальюлайд на конференції YES Brainstorming в Києві.

Президент вказала, що за п’ять років, поки вона при владі, Україна не просунулися відповідно Копенгагенським критеріям.

– Всі майбутні припущення базуються на минулих дослідах. І як президенту Естонії, мені треба було вирішувати проблеми естонського бізнесу в Україні. Наприклад, одна естонська компанія навіть пройшла через міжнародні арбітражі, щоб повернути бізнес їх законним власникам. Це тривало цілі 5 років, поки я була президентом Естонії, і не було прогресу, – розповіла Кальюлайд.

Вона підкреслила, що хоче повного членства в ЄС для України.

– Але я знаю, що це може статися тільки з умовами. Я не з тих, хто говорить, що” цього ніколи не станеться, просто прийміть проміжне рішення. В жодному разі, – запевнила глава держави.

Кальюлайд також висловила жаль у зв’язку з тим, що навіть коли умови були виконані, ЄС стримав початок дискусій про вступ з деякими країнами.

– Але це робить вашу позицію сильніше в переговорах з ЄС, не відповідаючи цим критеріям, які є основою ЄС, – пояснила вона.

Нагадаємо, що в Києві проходить форум YES Brainstorming, організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука. Усі дискусії транслюються онлайн.

Пряма трансляція YES Brainstorming Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання доступна на офіційному YouTube-каналі Фонду Віктора Пінчука англійською та українською мовами.