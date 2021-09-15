Стало відомо, як і коли почнуть працювати нові карантинні правила

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою 13 вересня оновили правила карантину, а також ввели жовті й зелені сертифікати вакцинації від коронавірусу. Нові норми наберуть чинності 20 вересня.

Так, під час перебування регіону в жовтій зоні бізнесу дозволили самостійно вибирати, обслуговувати тільки тих, хто вакцинувався від коронавірусу або всіх, але з дотриманням обмежень жовтої зони.

Жовті сертифікати вакцинації можуть отримати люди, які зробили щеплення однієї дозою Covid-вакцини, а зелений отримають ті, хто завершив повний курс вакцинації.

Умовою роботи установ в жовтій зоні карантину є вакцинація не менш як 80% співробітників закладів принаймні однієї дозою щеплення від Covid-19. Це означає, що для роботи закладу як мінімум 80% співробітників повинні бути вакциновані.

Щоб працювати червоній зоні – повністю вакцинованими повинні бути 100% співробітників. Послуги в цій зоні також зможуть надаватися тільки повністю вакцинованим, на відміну від жовтої зони, де бізнес зможе вибирати, кого обслуговувати – тільки вакцинованих або всіх охочих.

Нагадаємо, зараз в Україні є 10 млн доз різних видів вакцин від коронавірусу. 11 млн щеплень вже здійснили, 5,9 млн осіб – вже вакциновані від Covid-19 щонайменше однієї дозою. А 4,8 млн, це понад 25% дорослого населення, пройшли повний курс.