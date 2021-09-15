Стало известно, как и когда начнут работать новые карантинные правила

Кабинет министров обнародовал постановление, которым 13 сентября обновили правила карантина, а также ввели желтые и зеленые сертификаты вакцинации от коронавируса. Новые нормы вступят в силу 20 сентября.

Так, во время пребывания региона в желтой зоне бизнесу разрешили самостоятельно выбирать, обслуживать только вакцинированных от коронавируса или всех, но с соблюдением ограничений желтой зоны.

Желтые сертификаты вакцинации могут получить люди, которые привились одной дозой Covid-вакцины, а зеленый получат те, кто завершил полный курс вакцинации.

Условием работы учреждений в желтой зоне карантина является вакцинация не менее 80% сотрудников заведений по крайней мере одной дозой прививки от Covid-19. Это означает, что для работы заведения как минимум 80% сотрудников должны быть вакцинированы.

Чтобы работать красной зоне – полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только полностью вакцинированным, в отличие от желтой зоны, где бизнес сможет выбирать, кого обслуживать – только вакцинированных или всех желающих.

Напомним, сейчас в Украине есть 10 млн доз различных видов вакцин от коронавируса. 11 млн прививок уже осуществили, 5,9 млн человек — уже вакцинированы от Covid-19 по меньшей мере одной дозой. А 4,8 млн, это более 25% взрослого населения, прошли полный курс.