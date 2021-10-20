Чи перейде Київ у червону зону карантину найближчим часом: відповідь Рубана

Після святкових вихідних у Києві зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, а також завантаженість ліжок із киснем.

За останні три дні рівень госпіталізації перевищив показники норми. У понеділок, 18 жовтня, він становив понад 62%, а уже в середу, 20 жовтня, майже 70%. Про це свідчать дані МОЗ.

У зв’язку з цим у столиці почали говорити про перехід до червоної зони карантину.

Чи є ймовірність встановлення у Києві червоної зони карантину уже в жовтні, Факти ICTV запитали у начальника Головного управління Держпродспоживслужби Олега Рубана.

За словами Рубана, ситуація є прогнозованою, але говорити про червону зону епіднебезпеки ще зарано.

– Говорити про перехід до червоної зони ще дуже зарано. Показник переходу до помаранчевої зони – це перевищення протягом трьох діб госпіталізації та приросту захворюваності. Тому цього тижня говорити про це зарано, навіть про перехід до помаранчевої зони.

Наразі Київ перебуває у жовтій зоні карантину, але за даними МОЗ, за показниками уже відповідає помаранчевій.

За останню добу у Києві виявили 1 023 випадки коронавірусу.

У червону зону епіднебезпеки уже увійшли: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області.

За правилами, у цих областях громадські заклади не можуть працювати у звичайному форматі. Вони мають право надавати послуги лише для вакцинованих громадян за умови вакцинації усіх співробітників.

Детальніше про заборони червоної зони карантину – у матеріалі.