После праздничных выходных в Киеве вырос уровень госпитализации больных коронавирусом, а также загруженность коек с кислородом.

За последние три дня уровень госпитализации превысил показатели нормы. В понедельник, 18 октября, он составлял более 62%, а уже в среду, 20 октября, почти 70%. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

В связи с этим в столице начали говорить о переходе к красной зоне карантина.

Есть ли вероятность установления в Киеве красной зоны карантина уже в октябре, Факты ICTV спросили у начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Олега Рубана.

По словам Рубана, ситуация прогнозируемая, но говорить о красной зоне эпидопасности еще рано.

— Говорить о переходе в красную зону еще очень рано. Показатель перехода к оранжевой зоне — это превышение в течение трех суток госпитализации и прироста заболеваемости. Поэтому на этой неделе говорить об этом рано, даже о переходе в оранжевую зону.

Сейчас Киев находится в желтой зоне карантина, но по данным Минздрава, по показателям уже соответствует оранжевой.

За последние сутки в Киеве обнаружили 1 023 случая коронавируса.

В красную зону эпидопасности уже вошли: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области.

По правилам, в этих областях общественные заведения не могут работать в обычном формате. Они имеют право предоставлять услуги только для вакцинированных граждан при вакцинации всех сотрудников.

Подробнее о запретах красной зоны карантина — в материале.