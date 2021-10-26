Чергову партію відремонтованих і модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1 підприємство Укроборонпрому – Конотопський авіаремонтний завод Авіакон – в рамках держзамовлення передало 26 жовтня Сухопутним військам України.
На вертольоти встановили модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК і двигуни з поліпшеними характеристиками.
Вперше авіатехніку оснащено м’якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.
Якість виконаних робіт підтверджено під час випробувальних і приймально-здавальних польотів.
Модернізовані вертольоти вже перелетіли до місця постійного базування та виконання бойових завдань.
Мі-24ПУ1 – багатоцільовий вертоліт, призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою.
Модернізація дозволить використовувати цю техніку цілодобово. Вона відповідає сучасним вимогам й тенденціям світового вертолітобудування.
Фото: Укроборонпром