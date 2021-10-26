Чергову партію відремонтованих і модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1 підприємство Укроборонпрому – Конотопський авіаремонтний завод Авіакон – в рамках держзамовлення передало 26 жовтня Сухопутним військам України.

На вертольоти встановили модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК і двигуни з поліпшеними характеристиками.

Вперше авіатехніку оснащено м’якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.

Якість виконаних робіт підтверджено під час випробувальних і приймально-здавальних польотів.

Модернізовані вертольоти вже перелетіли до місця постійного базування та виконання бойових завдань.

Мі-24ПУ1 – багатоцільовий вертоліт, призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою.

Модернізація дозволить використовувати цю техніку цілодобово. Вона відповідає сучасним вимогам й тенденціям світового вертолітобудування.

Фото: Укроборонпром