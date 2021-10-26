Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Укроборонпром передав ЗСУ модернізовані ударні вертольоти

вертоліт Мі-24ПУ1

Чергову партію відремонтованих і модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1 підприємство Укроборонпрому – Конотопський авіаремонтний завод Авіакон – в рамках держзамовлення передало 26 жовтня Сухопутним військам України.

На вертольоти встановили модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК і двигуни з поліпшеними характеристиками.

Вперше авіатехніку оснащено м’якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.

Якість виконаних робіт підтверджено під час випробувальних і приймально-здавальних польотів.

Модернізовані вертольоти вже перелетіли до місця постійного базування та виконання бойових завдань.

Мі-24ПУ1 – багатоцільовий вертоліт, призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою.

Модернізація дозволить використовувати цю техніку цілодобово. Вона відповідає сучасним вимогам й тенденціям світового вертолітобудування.

Читайте
Дасть змогу вийти авіаційній галузі з кризи: Антонов складатиме літаки в Канаді

Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка