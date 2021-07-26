Українське Держпідприємство Антонов планує запустити спільний проект із урядом канадської провінції Квебек.

Він полягає у виробництві модифікованих літаків Ан-74ТК-200 на території Канади для міжнародного ринку.

Про це повідомили у прес-службі Укроборонпрому та зазначили, що ця угода несе ключову роль для української та канадської аерокосмічних галузей.

У літаках, що збиратимуть в Канаді, будуть використовувати новітні технології, наприклад скляну кабіну.

У проектуванні модифікацій основний акцент буде зроблено на тому, щоб вони відповідали сертифікації Канадського авіаційного управління, що дасть змогу пришвидшити процес сертифікації.

– Успішна сертифікація моделі літака та її виробництво дадуть змогу українській авіаційній галузі вийти з тривалої кризи, — наголосили в Укроборонпромі.

Наразі вже створено компанію Антонов-Канада, яка займатиметься просуванням нових літаків на міжнародному ринку.

В компанії зазначили, що для реалізації цього проекту найбільш перспективною є модель літака Ан-74ТК-200, що призначена для перевезення 52 пасажирів та вантажів до 10 т.

Ан-74ТК-200 може працювати навіть в надсуворих умовах експлуатації, наприклад у арктичних, високогірних та з відсутністю інфраструктурної технічної підтримки.

Серед недоліків даної моделі – критична залежність від запчастин, що виробляються на території РФ та не відповідають сучасним вимогам.

Фото: Антонов