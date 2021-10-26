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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Укроборонпром передал ВСУ модернизированные ударные вертолеты

вертоліт Мі-24ПУ1

Очередную партию отремонтированных и модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1 предприятие Укроборонпрома – Конотопский авиаремонтный завод Авиакон – в рамках госзаказа передало 26 октября Сухопутным войскам Украины.

На вертолеты установили модернизированные отечественные системы вооружения и авиационные прицелы, системы защиты от ПЗРК и двигатели с улучшенными характеристиками.

Впервые авиатехника оснащена мягкими топливными баками и лопастями несущего винта украинского производства.

Качество выполненных работ подтверждено во время испытательных и приемо-сдаточных полетов.

Модернизированные вертолеты уже перелетели к месту постоянного базирования и выполнения боевых задач.

Ми-24ПУ1 – многоцелевой вертолет, предназначенный для поражения бронированной техники, повышения мобильности подразделений сухопутных войск и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя.

Модернизация позволит использовать данную технику круглосуточно. Она отвечает современным требованиям и тенденциям мирового вертолетостроения.

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Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром

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