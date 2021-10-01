Газпром призупинив транзит газу в Угорщину через Україну

Російський монополіст Газпром 1 жовтня з 7.00 зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

Незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022-го – у розмірі 24,6 млн кубометрів на добу, заявки на транзит газу не надійшли.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон наголосив, що Україна за десятиліття постачання газу в Угорщину жодного разу не порушувала зобов’язань, більш того – цей маршрут економічно вигідний, бо найкоротший.

– Монополізація газових маршрутів Газпромом, яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості, – вважає він.

27 вересня Угорщина підписала з Газпромом новий довгостроковий контракт на постачання газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким блакитне паливо поставлятиметься через Турецький потік, тобто в обхід України. 1 жовтня цей документ набув чинності.

Оскільки імпорт газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, тепер неможливий його імпорт з цієї країни без транзиту.

У МЗС України назвали цю угоду виключно політичною, економічно необґрунтованою, підписаною на догоду Кремлю.

В МЗС Угорщини розцінюють реакцію України як порушення суверенітету та інтересів національної безпеки.