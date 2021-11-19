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Факти / Україна

Прикордонники використовуватимуть зброю у разі агресивних дій мігрантів – МВС

Людмила Богданова редакторка стрічки
Денис Монастирський

У разі агресивних дій порушників українського кордону прикордонники використовуватимуть спеціальні засоби та зброю. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров’ю прикордонників-правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, зокрема вогнепальну зброю.

Міністр внутрішніх справ заявив, що для охорони державного кордону використовуватимуть тактику ешелонного прикриття. Перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами.

Для другого ешелону разі агресивних дій порушників передбачено використання необхідних спеціальних засобів і зброї.

Монастирський зауважив, що для захисту кордону від нелегальних мігрантів українські правоохоронці діятимуть гуманно та з дотриманням норм міжнародного права.

Також він наголосив на важливості побудови державного кордону на всій протяжності, передусім з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Міністр внутрішніх справ заявив, що Російська Федерація, яка контролює міграційну кризу, може спрямувати мігрантів на територію України. Монастирський запевнив, що наразі ситуація на українському кордоні є контрольованою та стабільною

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