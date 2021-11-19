Пограничники будут использовать оружие в случае агрессивных действий мигрантов – МВД

В случае агрессивных действий нарушителей украинской границы пограничники будут использовать специальные средства и оружие. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

— Мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников-правоохранителей мы будем применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие.

Министр внутренних дел заявил, что для охраны государственной границы будут использовать тактику эшелонного прикрытия. Первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами.

Для второго эшелона в случае агрессивных действий нарушителей предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия.

Также он отметил важность построения государственной границы на всей протяженности, прежде всего с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Министр внутренних дел заявил, что Российская Федерация, контролирующая миграционный кризис, может направить мигрантов на территорию Украины. Монастырский заверил, что сейчас ситуация на украинской границе контролируемая и стабильная