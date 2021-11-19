РФ може цілеспрямовано пустити мігрантів на територію України – Монастирський

Україна не виключає, що мігранти з польсько-білоруського кордону можуть спробувати перейти на українську територію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми не виключаємо, що є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів.

Очільник МВС наголосив, що наразі в усьому світі розуміють, що міграційну кризу створили штучно, і нею керують спецслужби Росії.

Монастирський запевнив, що наразі ситуація на українському кордоні є контрольованою та стабільною.

– Наше завдання – стримати та зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію України.

За його словами, необхідності запроваджувати надзвичайний стан у прикордонних областях чи районах зараз немає. Однак Верховна Рада має бути готова у разі потреби розглянути це питання.