Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

РФ може цілеспрямовано пустити мігрантів на територію України – Монастирський

Людмила Богданова редакторка стрічки
Денис Монастирський

Україна не виключає, що мігранти з польсько-білоруського кордону можуть спробувати перейти на українську територію.

Про це повідомив  міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми не виключаємо, що є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів.

Очільник МВС наголосив, що наразі в усьому світі розуміють, що міграційну кризу створили штучно, і нею керують спецслужби Росії.

Монастирський запевнив, що наразі ситуація на українському кордоні є контрольованою та стабільною.

– Наше завдання – стримати та зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію України.

За його словами, необхідності запроваджувати надзвичайний стан у прикордонних областях чи районах зараз немає. Однак Верховна Рада має бути готова у разі потреби розглянути це питання.

Фото: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка