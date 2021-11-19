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Факты / Украина

РФ может целенаправленно пустить мигрантов на территорию Украины — Монастырский

Людмила Богданова редактор ленты
Денис Монастирський

Украина не исключает, что мигранты с польско-белорусской границы могут попытаться перейти на украинскую территорию.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

– Мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов.

Глава МВД подчеркнул, что в настоящее время во всем мире понимают, что миграционный кризис создали искусственно, и им руководят спецслужбы России.

Монастырский заверил, что сейчас ситуация на украинской границе контролируемая и стабильная.

— Наша задача – сдержать и остановить возможный массовый поток нелегальных мигрантов, не дать им попасть на территорию Украины.

По его словам, необходимости вводить чрезвычайное положение в приграничных областях или районах сейчас нет. Однако Верховная Рада должна быть готова в случае необходимости рассмотреть этот вопрос.

Фото: МВД

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