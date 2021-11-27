Снігу на Новий рік 2022 очікувати не слід. Утворенню снігового покриву заважатиме відносно висока температура повітря, тому в грудні з опадів може бути хіба що дощ або мокрий сніг.

Такий попередній прогноз озвучила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Її колега – завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух – наголошує, що найточніший прогноз, якою буде погода на Новий рік, ми зможемо довідатися за три дні до його настання.

– Більш деталізованих прогнозів на сезон чи на місяць не існує. Тому сказати, якою буде погода на Різдво чи Новий рік, ми не можемо, – додає кліматолог.

Разом із тим, Віра Балабух в коментарі Фактам ICTV зазначила, що нині все більше помітна тенденція до підвищення температура взимку.

– Ми бачимо, що на значній території України зима із категорії помірно суворої переходить у категорію мало суворої. Це відбувається навіть на Сході, де зими найбільш суворі зазвичай, – каже вона.

Наприклад, нині на Сході України вже спостерігається зима, яка раніше була характерна для західних областей.

Надалі такі тенденції лише посилюватимуться, запевняє Віра Балабух.

За її словами, якщо же до середини ХХІ століття зміни будуть не дуже суттєвими, то до кінця століття погода в Україні взимку може суттєво змінитися.

Тим часом в Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура повітря в грудні передбачається від -4° до +3°, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується в межах 33-78 мм, у гірських районах – місцями 81-105 мм. Такі показники є близькими до норми.