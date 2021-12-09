Колишній очільник КСУ Тупицький потрапив під санкції США

Державний департамент США запровадив санкції проти Олександра Тупицького – колишнього очільника Конституційного суду України. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під санкції також потрапила дружина Тупицького Ольга Тупицька. У повідомленні Державного департаменту вказано, що обмежувальні заходи проти колишнього очільника КСУ запровадили через значні корупційні дії.

– За значні корупційні дії, зокрема за отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі. У рамках цієї акції була визначена і дружина Тупицького Ольга Тупицька.

У санкційний список Держдепу увійшли 11 осіб. Це колишні та чинні посадовці з Анголи, Колумбії, Сальвадору, Ліберії, Гватемали, Республіки Нікарагуа. Також санкції запровадили проти членів їхніх сімей.

– Разом ці додаткові дії сприяють відповідальності корупціонерів у всьому світі, щоб перешкодити та стримувати тих, хто прагне діяти безкарно, нехтувати міжнародними стандартами та підірвати демократію та верховенство права, – зазначив держсекретар Ентоні Блінкен.

9 грудня під санкції США потрапив також Андрій Портнов – колишній перший заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

Обмеження проти нього запровадило Міністерство фінансів США. Тепер Портнову обмежено в’їзд до країни, також санкції передбачають арешт майна та корупційних рахунків.

Джерело: Державний департамент США