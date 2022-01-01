У центрі столиці зібралися люди на марш до 113-го дня народження Степана Бандери. Вони рушили з парку Шевченка до Офісу президента, де вимагатимуть присвоїти звання Героя України (посмертно) сотенному Української повстанської армії Мирославу Симчичу.

Колону очолюють націоналісти з портретом провідника ОУН та священнослужителі ПЦУ.

– Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших Героїв – це те, що нас об’єднує, – зазначили організатори маршу, представники ВО Cвобода.

Оновлено о 19.25. Марш прибув на Банкову, проте правоохоронці їх не пропустили до самої будівлі через перебування там новорічного ярмарку.

Почалося віче.

Оновлено о 19.38. Марш на честь дня народження Бандери у стлиці закінчвся. Це була вже 15 акція з нагоди дня народження Бандери.

Учасники ходи провели невелике віче біля Офісу президента.

Промовці на віче зазначили, що Симчич все життя боровся з російською окупацією, третину з якого провів у радянських таборах. Вони наголошували, що зараз справу Симчича продовжують українські вояки на Донбасі.

Також на віче священник відслужив молебень за упокій душі Бандери.

Акція завершилась виконанням Державного Гімну України у повній версії.

У заході взяли участь близько тисячі осіб.

День народження Бандери 1 сячня кияни та гості міста вшановують вже традиційно.

Учасники акції з українськими та червоно-чорними прапорами, портретами провідників національно-визвольних змагань йдуть вулицями Києва, вигукуючи гасла: “Бандера прийде – порядок наведе!”, “ОУН-УПА державне визнання”, “Слава Україні – Героям слава”, “Пам’ятай чужинець – тут господар українець”.

Хода до дня народження Бандери відбулася у Рівному. Тут у перший день нового року марш стартував о 17.00 від Народного дому. Участь у ній, за даними поліції, бере близько пів сотні людей.

У Києві та інших містах України розпочалися марші до дня народження Степана Бандери / 5 фотографий

Люди рушили вулицями Соборною та Княгині Ольги до перехрестя з вулицею Степана Бандери – до меморіальної дошки.

Завершиться маршрут біля наріжного каменя під пам’ятник провіднику ОУН-Б.

У деяких обласних центрах України заходи відбулись удень. Це були мітинги та покладання квітів до пам’ятників.

У Дніпрі марш на честь Бандери стартував о 18:00 біля парку ракет. Захід розпочали із виконання Гімну України.

Наразі конфліктів та провокацій немає.

Завершиться марш біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Джерело: Yan Dobronosov